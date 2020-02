OnePlus 8 Pro to smartfon, którego premiera ma odbyć się w drugim kwartale. Możliwe, że tak będzie, ale nowe plotki sugerują, że debiut może nastąpić jeszcze przed końcem marca. Wygląda na to, że OnePlus 8 Pro zobaczymy z co najmniej jednym tańszym modelem. Niewykluczona jest premiera jeszcze dwóch smartfonów.