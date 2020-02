OnePlus 8 Pro to smartfon, którego premiera odbędzie się w przyszłym kwartale. Tymczasem Chińczycy mogą szykować coś ekstra. Plany firmy ujawnia wniosek patentowy, który ujrzał światło dzienne. Opisuje on telefon ze znikającym aparatem. Ma też być kamerka do selfie pod ekranem, której OnePlus 8 Pro nie dostanie.

OnePlus 8 Pro jest obiektem przecieków od jakiegoś czasu. Ostatnio dostrzeżono go na jednej ze stron Amazonu. Wiemy jednak, że w trakcie CES firma pochwaliła się prototypem ze znikającym aparatem. Możliwe, że producent ma konkretne plany związane z tym urządzeniem. Zdaje się to sugerować wniosek patentowy, który ujrzał światło dzienne.

Patent ten został zatwierdzony w bazie WIPO 4 lutego, ale sam wniosek pochodzi jeszcze z maja 2019 roku. Opisuje on telefon ze znikającym aparatem i kamerką schowaną pod ekranem. Jak dobrze wiemy, w OnePlus 8 Pro będzie to okrągłe wcięcie umieszczone w narożniku. Schematy z patentu widoczne są poniżej.

Taki telefon może zadebiutować już po OnePlus 8 Pro

Wiemy, że premiera OnePlus 8 Pro ma odbyć się w przyszłym kwartale. Możliwe więc, że tajemnicze urządzenie z wniosku patentowego zostanie wprowadzone do oferty w drugiej połowie 2020 roku. Oczywiście, teraz widać tu nawiązania wizualne do modelu 7T, który to dostał podobnie zaprojektowany aparat. Jednak pewnie docelowo to się zmieni.

Warto jednak mieć też na uwadze, że taki telefon w ogóle może nie trafić na rynek. To kolejny patent, których firma ma wiele. Nie wszystkie z nich kończą w postaci gotowych produktów dostępnych na rynku. Na razie nie pozostaje nic innego, jak czekać na debiut modelu OnePlus 8 Pro, który jest coraz bliżej.

Przeczytaj także: Messenger – triki i funkcje, które warto znać

źródło