OnePlus 8 Pro według plotek ma wspierać bezprzewodowe ładowanie baterii. Wygląda to na wielce prawdopodobnie. Firma dołączyła do WPC, czyli Wireless Power Consortium. To konsorcjum, które sprawuje pieczę nad tego typu rozwiązaniami. Premiera OnePlus 8 Pro planowana jest na drugi kwartał i ma to być konkretny smartfon.