Nova 7i to smartfon, którego w Europie spodziewajmy się pod nazwą Huawei P40 Lite. W Chinach już zadebiutował pod nazwą Nova 6 SE. Huawei wprowadza więc ten sam telefon na inny rynek pod zmienioną nazwą, co robił już w przeszłości. Tym razem będzie to Malezja. Data premiery modelu P40 Lite nadal nie jest znana.