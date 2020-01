OnePlus 8 Pro może dostać bezprzewodowe ładowanie baterii

OnePlus 8 Pro jest obecnie w ogniu przecieków. Choć do oficjalnej premiery jeszcze pozostało trochę czasu. W telefon firmy brakuje cały czas jednego rozwiązania. To bezprzewodowe ładowanie baterii, ale wiemy, że Chińczycy nad tym pracują. Możliwe, że w tegorocznym modelu w końcu to zobaczymy.

Nowe plotki sugerują, że OnePlus 8 Pro ma wspierać bezprzewodowe ładowanie baterii. To świetna wiadomość, ale szczegóły nie są znane. Wiemy, że firma chciała, aby była to część technologii Warp Charge, a więc będzie to autorskie rozwiązanie. Możliwe, że standard Qi nie będzie wspierany, co warto mieć na uwadze. Wiemy, że Chińczycy nie należą do jego konsorcjum.

Na szczegóły przyjdzie nam poczekać, ale bezprzewodowe ładowanie w modelu OnePlus 8 Pro będzie z pewnością mile widziane. Domyślamy się, że będzie ono szybko się odbywać. Możliwe, że z mocą powyżej 20 W. Znane dane techniczne modelu OnePlus 8 Pro, które bazują na dotychczasowych przeciekach, znajdziecie poniżej.

OnePlus 8 Pro – dane techniczne

6,7-calowy ekran Fluid Display o rozdzielczości QHD+ i odświeżaniu 120 Hz

procesor Qualcomm Snapdragon 865

8 lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 32 Mpix do selfie

poczwórny aparat fotograficzny 64 + 20 + 12 Mpix + ToF z diodą LED

bateria o pojemności około 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ac lub ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G Snapdragon X55

czytnik linii papilarnych na ekranie

złącze USB C

165,3 x 74,4 x 8,8 mm

Android 10 z OxygenOS 10

źródło: Twitter