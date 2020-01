OnePlus 8 Pro z ekranem Fluid Display. Pete Lau pokazuje 120 Hz w akcji

OnePlus 8 Pro jest obecnie w ogniu przecieków. Na początku tygodnia firma zapowiedziała ekran Fluid Display, który trafi do nowego flagowca. Teraz Pete Lau postanowił zaprezentować możliwości, które zaoferuje nowy ekran z odświeżaniem 120 Hz. Rzućmy sobie na to okiem.

Fluid Display dla OnePlus 8 Pro odświeża obraz w 120 Hz i względem standardowych wyświetlaczy 60 Hz różnica jest widoczna gołym okiem. Przewijanie treści odbywa się płynniej. Pokazano też zalety chipu MEMC, który stosowany jest także w telewizorach. Zobaczcie to na poniższym materiałach, które udostępnił Pete Lau.

The OnePlus 120Hz Fluid Display: The smoothest, most effortless scrolling experience ever on a smartphone. pic.twitter.com/I4FWP64NfO

If you’ve seen high-quality TVs, you’re no stranger to MEMC. We’ve created a custom MEMC chip that can push ordinary 30fps video up to 120, so any video gets the full advantage of our 120Hz Fluid Display. pic.twitter.com/YPD3fw5uOn

— Pete Lau (@PeteLau) January 16, 2020