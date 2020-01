OnePlus 8 Pro pozuje na zdjęciu. Tak wygląda w rzeczywistości

OnePlus 8 Pro doczekał się kolejnego przecieku. Tym razem jest to zdjęcie, które prezentują prototyp flagowca. Na nim widać przód i ustawienia ekranu. Obraz będzie można wyświetlać w trzech częstotliwościach. Wiemy, że OnePlus 8 Pro ma ekran obsługujący 120 Hz. Zdjęcie pokazujące telefon tylko nam to potwierdza.

OnePlus 8 Pro był już obiektem różnych przecieków. Wiemy, że otrzyma nowy ekran Fluid Display. Będzie on odświeżać obraz nawet w 120 Hz. Teraz mamy zdjęcie flagowca i prezentuje ono jeden z działających prototypów, które ma firma. Rzućmy sobie okiem na fotkę.

Widoczny poniżej OnePlus 8 Pro ma ekran z małym wcięciem dla kamery do selfie. Pokrywa się to z renderami Onleaks. Widzimy, że do wyboru będą trzy częstotliwości odświeżania obrazu. Są to 60, 90 lub 120 Hz. Użytkownik będzie mógł więc zdecydować, co chce wybrać. Pamiętajmy, że płynniejsze prezentowanie obrazu będzie wiązać się z szybszym zużyciem energii baterii.

OnePlus 8 Pro zadebiutuje w przyszłym kwartale. Smartfon niedawno gościł w bazie Geekbench. Częściowa specyfikacja wyciekła do sieci wcześniej. Znane dane techniczne smartfona OnePlus 8 Pro znajdziecie poniżej.

OnePlus 8 Pro – dane techniczne

6,7-calowy ekran Fluid Display o rozdzielczości QHD+ i odświeżaniu 120 Hz

procesor Qualcomm Snapdragon 865

8 lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 32 Mpix do selfie

poczwórny aparat fotograficzny 64 + 20 + 12 Mpix + ToF z diodą LED

bateria o pojemności około 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ac lub ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G Snapdragon X55

czytnik linii papilarnych na ekranie

złącze USB C

165,3 x 74,4 x 8,8 mm

Android 10 z OxygenOS 10

