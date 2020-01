OnePlus 8 Pro to smartfon, który ma dostać konkretny aparat. Producent zabrał głos na oficjalnym forum firmy i tam obiecuje funkcje, które planuje dodać. W tym celu zaproszono filmowców, którzy postawili wyzwania. Wiemy, że premiera modelu OnePlus 8 Pro odbędzie się w przyszłym kwartale. Na debiut trochę poczekamy.

OnePlus 8 Pro pojawia się w przeciekach od jakiegoś czasu. Niedawno mogliśmy zobaczyć zdjęcie prototypu. Ostatnie plotki sugerują także bezprzewodowe ładowanie. Jaki natomiast będzie aparat fotograficzny? Wiemy, że składa się on z czterech obiektywów. Teraz producent zapowiedział nowe funkcje, które powstają przede wszystkim z myślą o nagrywaniu wideo.

OnePlus 8 Pro ma otrzymać konkretne funkcje dla kamery. Firma twierdzi, że pracuje nad różnymi poprawkami i aparat ma dostać balans bieli dostosowany do każdej z kamerek i jest to głównym celem. Kolejnym jest poprawa odcieni skóry oraz ostrości. Producent planuje także poprawić wiele innych aspektów. Po to, aby jego kamera mogła rywalizować z najlepszymi smartfonami na rynku. Warto dodać, że część z tych funkcji powinna trafić także na starsze modele wraz z aktualizacjami oprogramowania.

Premiera OnePlus 8 Pro odbędzie się w przyszłym kwartale. Wiemy już, jak ma wyglądać ten telefon. Pete Lau jakiś czas temu przekazał, że będzie on najładniejszym w historii marki. Znane dane techniczne smartfona OnePlus 8 Pro znajdziecie poniżej. Nie są one jednak jeszcze kompletne.

OnePlus 8 Pro – dane techniczne

6,7-calowy ekran Fluid Display o rozdzielczości QHD+ i odświeżaniu 120 Hz

procesor Qualcomm Snapdragon 865

8 lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 32 Mpix do selfie

poczwórny aparat fotograficzny 64 + 20 + 12 Mpix + ToF z diodą LED

bateria o pojemności około 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ac lub ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G Snapdragon X55

czytnik linii papilarnych na ekranie

złącze USB C

165,3 x 74,4 x 8,8 mm

Android 10 z OxygenOS 10

źródło