iPhone 9 to smartfon Apple, którego debiut jest blisko. Pojawiły się nowe plotki w tym temacie. Źródło twierdzi, że premiera iPhone 9 odbędzie się w połowie marca. To oznacza, że tańszy telefon z iOS i zarazem pierwszy model na 2020 rok, jest już nieodległy. Dane techniczne wyciekły do sieci już wcześniej.