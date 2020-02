Over the Horizon 2020 to nowy dzwonek, który znajdzie się w oprogramowaniu Galaxy S20. Samsung w końcu nim się pochwalił. Tuż przed Unpacked opublikował wideo i na nim możemy odsłuchać nowy Over the Horizon 2020. Tegoroczny dzwonek z Galaxy S20 jest inspirowany otaczającą nas naturą. Brzmi naprawdę ciekawie.

Over the Horizon 2020 to nowy dzwonek dla Galaxy S20. Samsung na kilka dni przed Unpacked opublikował wideo, na którym ujawnił jego brzmienie. Ponadto opublikowano wpis poświęcony inspiracjom w trakcie jego tworzenia. Tym razem była to natura, która nas otacza.

Dzwonek Over the Horizon 2020 dla Galaxy S20 to w pełni akustyczna wersja znanej melodii. Samsung umieścił monochordy w różnych naturalnych miejscach i chciał w ten sposób uzyskać w muzyce moc natury. Użycie elementów elektronicznych ograniczono do minimum. Stworzono także relaksujący film, który możecie obejrzeć sobie poniżej.

Dzwonek Over the Horizon 2020 dla Galaxy S20 jest ładny

W moim osobistym odczuciu tegoroczna odsłona Over the Horizon brzmi naprawdę ładnie. Przed laty eksperymentowano na różne sposoby i nie zawsze efekt był najlepszy. Jednak dzwonek dla Galaxy S20 jest bardzo ciekawy. Premiera nowych flagowców marki Samsung jest już blisko.

Samsung Galaxy S20 jest obecnie w ogniu przecieków. Wyciekają zdjęcia, w tym modelu Ultra. Pojawiają się także nowe informacje o przedsprzedaży czy planowanych funkcjach. Nowe telefony trafią na rynek dopiero w marcu. Ceny są już znane i będą dosyć wysokie. Nie pozostaje nic innego, jak cierpliwie czekać na Unpacked. Do konferencji pozostało już tylko sześć dni.

