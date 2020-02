Galaxy S20 Ultra 5G to flagowiec marki Samsung, którego premiera jest blisko. Tymczasem mamy dwa zdjęcia, na których uchwycono smartfona. Na nich można zobaczyć tył obudowy. Wiemy, że Samsung Galaxy S20 Ultra 5G otrzyma duży moduł dla tylnego aparatu. Ma to być konkretna kamera o bardzo wielu możliwościach.

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G był obiektem już wielu przecieków. Niedawno mogliśmy na fotce zobaczyć trzy prototypy. Poznaliśmy też dodatkowe informacje, które obejmują przedsprzedaż. Teraz mamy dwa zdjęcia, które prezentują rzeczywisty wygląd flagowca.

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G ma dostać konkretny aparat fotograficzny. Ma pojawić się funkcja Quick Take. Wiemy już, że wyspa dla kamery jest naprawdę duża. Wiąże się to m.in. z umieszczeniem peryskopowego obiektywu. Widać też napis Space Zoom 100X, który mogliśmy już zobaczyć na renderach prasowych. Wygląd to ciekawie.

Premiera modelu Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, jak i pozostałych telefonów z serii, jest już blisko. Zobaczymy je 11 lutego na Unpacked. Niedługo po tym rusza przedsprzedaż. W ramach prezentu będą dodawane słuchawki Buds Plus. Znane dane techniczne smartfona Samsung Galaxy S20 Ultra 5G znajdziecie poniżej.

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G – dane techniczne

6,9-calowy ekran Infinity-O Dynamic AMOLED o rozdzielczości QHD+ (1440 x 3200 pikseli)

procesor Exynos 990 lub Snapdragon 865

12 lub 16 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128 lub 512 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 1 TB

kamerka 40 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 MP + 48 MP + 12 MP + ToF z diodą LED

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

221 gramów

Android 10 z One UI 2

źródło: Twitter (2)