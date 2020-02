Unpacked 2020 to konferencja, gdzie zobaczymy Samsungi Galaxy S20 i składanego Z Flipa. Weźmie w niej udział także Google, które zapowiada coś ekscytującego. Na razie nie wiadomo, co to ma być. Możliwe, że będzie to wiązało się bezpośrednio z systemem Android. Premiera modeli Galaxy S20 jest już naprawdę blisko.

Unpacked 2020 z Galaxy S20 i Google 11 lutego

W wtorek wszystko stanie się jasne. Konferencja Unpacked 2020 ze smartfonami Samsung Galaxy S20 i Z Flip odbędzie się wieczorem naszego czasu. Firma już podgrzewa atmosferę przed wydarzeniem. Ujawniono nowy dzwonek Over the Horizon 2020. Wiemy też, że najmocniejszym ze wszystkich telefonów będzie wariant Ultra. Tutaj spodziewamy się aparatu z sensorem 108 MP i konkretnym zoomem. Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na premierę. Niedługo po konferencji ruszy przedsprzedaż telefonów. Do droższych modeli będą dołączane słuchawki bezprzewodowe Buds Plus. Wiemy już, że ceny nie będą niskie. Z drugiej strony, nikt pewnie nie oczekiwał, że może być inaczej.

źródło: Twitter