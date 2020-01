Asystent Google jest dostępny także na Chrome OS i w tej wersji otrzyma szybkie odpowiedzi. Obecnie firma przygotowuje się do wprowadzenia opcji. Można ją wypróbować w Chrome OS 81, który obecnie znajduje się w kanale Canary. Jest to możliwe w sekcji eksperymentów, gdzie znajduje się stosowna flaga.

Asystent Google i szybkie odpowiedzi to bardzo użyteczna funkcja. Trafi także na Chromebooki i prawdopodobnie nastąpi to wraz z aktualizacją systemu do Chrome OS 81. To właśnie w tej poglądowej edycji, która obecnie znajduje się w kanale Canary, dostrzeżono nową funkcję. Zobaczmy, jak to działa.

Chrome OS 81 Canary zawiera w sekcji eksperymentów nową flagę o nazwie #enable-quick-answers. Jej włączenie sprawia, że Asystent Google na Chromebookach dostaje wspomniane szybkie odpowiedzi. Ich działanie możecie zobaczyć na poniższych zrzutach ekranowych. Zaznaczenie danego elementu na stronie, na przykład tekstu, powoduje, że pod menu prawoklika pojawia się nowa opcja na samej górze. Tutaj widać podpowiedzi, które oferowane są w zależności od kontekstu. Mogą to być tłumaczenia czy przeliczanie jednostek.

Asystent Google i szybkie odpowiedzi nie muszą pojawić się w Chrome OS 81

Nie ma jeszcze pewności, że szybkie odpowiedzi zostaną dodane wraz z aktualizacją do Chrome OS 81. To, że eksperyment znajduje się w tym wydaniu z kanału Canary, nie sprawia, że nowość musi pojawić się w tej konkretnej aktualizacji. Możliwe, że poczekamy sobie dłużej, co warto mieć na uwadze. Taka funkcja dla Asystenta będzie jednak bardzo przydatna i z pewnością doceni ją wielu użytkowników.

