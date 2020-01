One UI 2.0 i Android 10 dostępne dla Galaxy S9. Samsung nie zawiódł

One UI 2.0 i Android 10 w postaci finalnej wersji trafiają już na modele Galaxy S9. Samsung zaczął udostępniać uaktualnienie w Niemczech. To oznacza, że Samsung Galaxy S9 w Polsce wkrótce również powinien uzyskać dostęp do Androida 10. Aktualizacja waży mniej niż 2 GB i zawiera styczniowe poprawki bezpieczeństwa.

Samsung Galaxy S9 to kolejny już smartfon Koreańczyków, który otrzymuje One UI 2.0 z systemem Android 10. Co ciekawe, aktualizacja mogła pojawić się później, o czym ostatnio wam wspominaliśmy. Jednak zaczęto ją udostępniać właśnie w tym kraju, skąd pochodziła informacja. Tym bardziej jest to zaskoczenie na plus.

One UI 2.0 z systemem Android 10 dla modeli Samsung Galaxy S9 wprowadzane są wraz z firmware kończącym się ciągiem znaków DTAA. Update waży mniej niż 2 GB. Jest to całkiem sporo, co wynika z faktu, że mamy tu do czynienia z dużą aktualizacją platformy Google. Wcześniej właściciele tych telefonów na wybranych rynkach mogli testować wersję beta. Finalne uaktualnienie zawiera także styczniowe poprawki bezpieczeństwa.

Android 10 i One UI 2.0 dla Galaxy S9 wkrótce też w Polsce

Biorąc pod uwagę, że dotychczas Android 10 z nakładką One UI 2.0 był udostępniany w kraju po kilku dniach, jak pojawiał się na innych modelach w Wielkiej Brytanii czy Niemczech, to domyślamy się, że podobnie będzie w przypadku telefonów Samsung Galaxy S9. To kwestia najbliższych dni, gdy uaktualnienie zawita również na smartfony pochodzące z lokalnej dystrybucji. Raczej nie spodziewajmy się długiego okresu oczekiwania. Nie pozostaje więc nic innego, jak tylko uzbroić się w cierpliwość.

Przeczytaj także: Messenger – triki i funkcje, które warto znać

źródło