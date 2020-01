Gboard 9.0 – nowa klawiatura Google skrywa nowe pisanie głosowe

Gboard 9.0 to najnowsza klawiatura Google na smartfony z systemem Android, które obecnie znajduje się na etapie bety. W jej kodzie doszukano się ciekawych nowości. Wśród nich jest nowe pisanie głosowe. Ponadto nowy Gboard wprowadzi także w menedżerze schowka obsługę obrazów. Są też inne zmiany jak logo „Google” na spacji.

Gboard 9.0 beta to aktualne, poglądowe wydanie klawiatury Google na urządzenia z Androidem. Skrywa ona kilka ciekawostek, do których dostęp udało się uzyskać po dekompilacji aplikacji. Wśród nich jest nowe pisanie głosowe i nie tylko. Rzućmy sobie na to okiem.

Nowe pisanie głosowe w Gboard 9.0. Jest nowy przycisk od usuwania transkrypcji umieszczony po lewej stronie. Następnie mamy nową animację. Będzie ona wyświetlana w momencie, gdy klawiatura Google będzie miała problem ze zrozumieniem użytkownika. Ma ona pokazywać, że przetwarzanie znajduje się ciągle w toku.

Nowe pisanie głosowe to nie jedyna nowość z klawiatury Gboard 9.0

Google pomyślało także o innych usprawnieniach i wśród nich jest wsparcie dla obrazów w menedżerze schowka. Pojawia się nowe okno boczne ze skrótami do funkcji jak wklejanie, przypinanie czy usuwanie. Widzicie je na poniższym zrzucie ekranowym. Następnie mamy precyzyjne kasowanie, a na klawiszu spacji dodano logo Google.

Na razie są to nowości zaszyte w becie Gboard 9.0 i ponadto część z nich nie działa bez odpowiednich modyfikacji. Czy nowości te klawiatura Google z tym numerkiem dostanie, gdy wyjdzie z fazy poglądowej? Tego na razie nie wiemy i o tym przekonamy się dopiero za jakiś czas. Część z nich pewnie się pojawi już w tym wydaniu.

