Samsung Galaxy Z Flip to składany smartfon Koreańczyków i wiemy, że trafi na rynek pod taką nazwą. Wraz z modelami S20. Ostatnio wspominaliśmy wam o cenach. Teraz dowiadujemy się, że zaoferuje dwa ciekawe tryby wyświetlania obrazu. Związane to będzie z użytym zawiasem, który łączy oba elementy obudowy.

Samsung Galaxy Z Flip umożliwi pozostawienie obu części obudowy pod kątem 90 stopni. W ten sposób będzie można wygodnie korzystać na przykład z aplikacji Google Duo czy aparatu. Dobrze obrazuje to również poniższa animacja. Drugim trybem będzie 180 stopni i w ten sposób będzie można na przykład oglądać filmy na pełnym ekranie.

Basically, it locks into this position and more than just the camera will be supported pic.twitter.com/nmD8sraRx2

— Max Weinbach (@MaxWinebach) January 22, 2020