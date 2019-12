Google Play od niedawna ma autoodtwarzanie wideo. To oznacza, że filmy znajdujące się w opisach aplikacji i gier są automatycznie włączane. Do tej pory nie można tego było wyłączyć. Jednak Google zaczęło udostępniać nową opcję. Dzięki niej Sklep Play umożliwia wyłączenie autoodtwarzania takich filmików.

Google Play dostało autoodtwarzanie wideo jakiś czas temu. Taka „funkcja” została zapowiedziana w sierpniu tego roku, a potem zaczęto ją wdrażać. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby jednak istniała stosowna opcja w ustawieniach, która umożliwiłaby wyłączenie. Teraz taka nowość się pojawia. Po tym, jak najpierw została udostępniona w formie testowej u wybranych użytkowników.

Google Play już pozwala wyłączyć autoodtwarzanie wideo. Stosownej opcji musicie szukać w ustawieniach. Poniżej widać, że do wyboru są trzy możliwości. Filmy mogą być uruchamiane w dowolnej chwili niezależnie od połączenia. Następnie mamy tylko w sieciach Wi-Fi lub wyłączenie takiej funkcji.

Autoodtwarzanie wideo można wyłączyć w Google Play 17.9.17

Jeśli chcecie pozbyć się tej funkcji, to musicie mieć Google Play w wersji z numerkiem 17.9.17 lub nowszej. To właśnie w tej wersji sklepu pojawia się w ustawieniach nowa opcja. Część z was mogło ją jednak dostrzec wcześniej. Był to jednak program pilotażowy uruchomiony w listopadzie, gdzie firma dawała dostęp wybranym osobom po stronie swoich serwerów. Teraz dostają ją wszyscy.

