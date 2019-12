iPhone 12 zadebiutuje dopiero we wrześniu. Tymczasem serwis źródłowy uzyskał dostęp do makiety, która pod pewnym względem nawiązuje do modeli iPhone 4s/4. Jednak wygląda na to, że ta atrapa powstała na podstawie dotychczasowych plotek i może nie mieć za wiele wspólnego z prawdą. Warto to mieć na uwadze.