YouTube na Androida dostaje nowe menu przesyłania i pilota TV

YouTube na Androida doczekał się nowych opcji w menu przesyłania. Pojawia się pilot TV i inne funkcje, w tym skrót do komend głosowych. Na razie wygląda na to, że Google udostępnia zmiany po stronie własnych serwerów. To oznacza, że konkretna wersja YouTube’a nie jest wystarczająca do uzyskania dostępu do nowości.