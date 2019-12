Motorola Razr 2019 opóźniona. Składany smartfon cieszy się popularnością

Motorola Razr 2019 to składany smartfon, który w Stanach Zjednoczonych miał być dostępny w przedsprzedaży jeszcze w tym miesiącu. Doszło jednak do opóźnień. Producent ujawnił, że na sprzęt jest duży popyt. Stąd też musiał zmienić datę dostępności. Nie wiadomo, jednak kiedy Motorola Razr 2019 ma zadebiutować.

Motorola Razr 2019 to składany smartfon, który pokazano w listopadzie. W Polsce sprzęt ma być dostępny w styczniu. Natomiast w Stanach Zjednoczonych możliwość zamawiania miała ruszyć 26 grudnia. Tak się jednak nie stanie, bo doszło do opóźnienia w rynkowej premierze. Co ciekawe, wynika to z dużego popytu na urządzenie.

Motorol Razr 2019 cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony klientów. To właśnie spowodowało opóźnienia w dostępności. Niestety, producent nie podał nowego terminu. Jednak dodał, że względem pierwotnych planów nie dojdzie do większych zmian. Wkrótce powinniśmy poznać dokładną datę.

Nowa Motorola Razr 2019 w Stanach Zjednoczonych została wyceniona na 1500 dolarów. W Europie składany smartfon będzie droższy. Podobny model przygotowuje Samsung. Dane techniczne telefonu Motorola Razr 2019 znajdziecie poniżej.

Motorola Razr 2019 – dane techniczne

6,2-calowy ekran pOLED o rozdzielczości 876 × 2142 pikseli

2,7-calowy ekran gOLED o rozdzielczości 800 × 600 pikseli

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 710

6 GB pamięci RAM

128 GB miejsca na dane

kamerka 5 Mpix f/2.0 do selfie

aparat fotograficzny 16 Mpix f/1.7 z diodą LED

bateria o pojemności 2510 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

modem LTE

eSIM

NFC

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

72 × 172 × 6,9 mm (po rozłożeniu)

205 gramów

Android 9 Pie

źródło