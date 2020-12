Redmi Note 9 Pro 5G to najtańszy smartfon z aparatem 108 MP. Xiaomi jutro uruchamia jego sprzedaż. Na razie Redmi Note 9 Pro 5G można kupić w Chinach.

Redmi Note 9 Pro 5G debiutował w listopadzie. Wkrótce po tym Xiaomi przeprowadziło błyskawiczne sprzedaże. Smartfon wyprzedał się na pniu. W trakcie ostatniej zeszło ponad 300 tysięcy sztuk. Niska cena Redmi Note 9 Pro 5G sprawia, że telefon jest wręcz rozchwytywany.

Lu Weibing, CEO submarki Xiaomi przekazał, że Redmi Note 9 Pro 5G będzie można ponownie kupić jutro od godziny 10:00. Oczywiście, nadal tylko w Chinach. Na razie to urządzenie nie zostało wprowadzone na inne rynki. W Indiach może zadebiutować pod nazwą Mi 10i.

Redmi Note 9 Pro 5G cieszy się dużym wzięciem, bo jest to najtańszy na świecie smartfon z aparatem z głównym sensorem 108 MP. Cena w Chinach za podstawową konfigurację to tylko 1599 juanów. To tylko około 900 złotych. Dane techniczne tego modelu znajdziecie poniżej.

Z bogatą ofertą telefonów chińskiej marki zapoznasz się w naszym sklepie Sferis

Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran IPS Full HD+ (1080 x 2400 pikseli)

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 750G

6 lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane (kości UFS 2.2)

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

bateria o pojemności nominalnej 4820 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

czytnik linii papilarnych

złącze USB C

IP53

214,5 g

Android 10 z MIUI 12

Przeczytaj także: Najlepsze darmowe aplikacje do retuszu zdjęć

źródło