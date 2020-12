One UI 3.0 Stable na systemie Android 11 wyszło z beta testów. Aktualizacja trafia na modele Galaxy S20. Na razie One UI 3.0 Stable w Polsce nie pobierzemy.

Aktualizacja: One UI 3.0 Stable z systemem Android 11 dla Galaxy S20 pojawia się także w Europie. Finalna aktualizacja trafia na telefony testerów. Wprowadza firmware kończący się ciągiem znaków CTKG. Uaktualnienie udostępniane drogą OTA waży niespełna 180 MB i zawiera aktualne poprawki bezpieczeństwa z września.

One UI 3.0 Stable to finalna wersja nowej nakładki na systemie Android 11, która do tej pory dostępna była w formie bety. Ostatnio poznaliśmy harmonogram uaktualnienia. Według niego w pierwszej kolejności aktualizacja miała trafić na modele Samsung Galaxy S20. Tak też w rzeczywistości się dzieje.

Finalne One UI 3.0 Stable dla modeli Galaxy S20 zostało udostępnione właścicielom tych telefonów zakupionych u Verizona. Tak więc w pierwszej kolejności Samsung rozpoczął proces w Stanach Zjednoczonych. Wśród nowości jest nie tylko Android 11. Koreańczycy wprowadzili mnóstwo autorskich rozwiązań.

One UI 3.0 Stable i Android 11 dla Galaxy S20 wkrótce na innych rynkach

Już niedługo Android 11 z nakładką One UI 3.0 Stable będzie udostępniany także dla Galaxy S20 z innych rynków dystrybucji. To tylko kwestia najbliższych dni. W przyszłym roku to aktualizacja zacznie trafiać na wiele innych smartfonów marki Samsung. Lista oczekujących modeli jest całkiem długa. Nie pozostaje nic innego, jak czekać na dostępność w Polsce.

