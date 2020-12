Tizen to największa platforma Smart TV. Telewizory marki Samsung cieszą się wielką popularnością. Za 12,5 proc. telewizorów z internetem odpowiada Tizen.

Tizen to platforma oparta na Linuksie, pod której kontrolą pracują telewizory marki Samsung. Okazuje się, że jest to najpopularniejszy OS wśród wszystkich Smart TV w ujęciu globalnym. Inwestycja w to oprogramowanie przez Koreańczyków kilka lat temu okazała się być strzałem w dziesiątkę. Jak duży ma obecnie udział?

Tizen ma wśród Smart TV połączonych z internetem udział na poziomie aż 12,5 proc. To więcej w porównaniu do konkurencji. Telewizory marki Samsung sprzedają się naprawdę dobrze. Tylko w trzecim kwartale na rynek trafiło aż 81,3 mln sztuk takich urządzeń. Pomimo pandemii koronawirusa zauważano tu wzrost o 19 proc.

Telewizory marki Samsung z Tizen najpopularniejsze wśród Smart TV

Tizen jest na pierwszym miejscu i ma największe udziały. Jakie firmy znalazły się za marką Samsung? Są to urządzenia telewizyjne pracujące pod kontrolą platform WebOS od LG, PlayStation od Sony, Roku TV OS, Amazon Fire TV OS oraz Android TV Google. Szacuje się, że na świecie aktywne telewizory Smart TV Koreańczyków stanowią około 155 mln sztuk i mowa o takich, które są w użyciu.

