Samsung Galaxy Note 20 to flagowiec z S Pen, który jest blisko. Urządzenie doczekało się nowego przecieku w postaci wideo prezentującego telefon z różnych stron. Smartfon ma nieco inny aparat fotograficzny względem modelu Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Wiemy też, że będzie też miał mniejszy ekran, który jest płaski.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra był już obiektem wielu przecieków. Według ostatnich plotek może dostać ekran, który będzie dynamicznie przełączać się pomiędzy trybami 60 i 120 Hz. Teraz w sieci pojawiło się wideo, które opublikował Evan Blass. Prezentuje ono mniejszy telefon w 360-stopniowym widoku.

Samsung Galaxy Note 20 bez dopisku Ultra ma nieco prostszy aparat fotograficzny względem większego modelu. Na pierwszy rzut oka wygląda podobnie i też ma trzy duże obiektywy. Brakuje jednak pewnych czujników. Następnie mamy ekran. Jest to wyświetlacz AMOLED z wycentrowanym u góry otworem dla kamerki do selfie. Zobaczcie to poniżej.

Samsung Galaxy Note 20 z wideo ma płaski ekran

Jak już zapewne zdążyliście zauważyć, widoczny powyżej Samsung Galaxy Note 20 ma płaski ekran. Wiemy, że w modelu Ultra będzie on zakrzywiony. Producent podjął takie, a nie inne decyzje. Wiemy, że debiut planowany jest na 5 sierpnia.

Samsung Galaxy Note 20 będzie dostępny z procesorami Qualcomm Snapdragon 865 Plus lub Exynos 990. Tak więc w Europie dostaniemy tańszy układ SoC. Z telefonami zostaną pokazane także słuchawki bezprzewodowe Buds Live. Do debiutu pozostało już niewiele czasu. Unpacked obędzie się 5 sierpnia.

