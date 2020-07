Samsung Galaxy Buds Live to słuchawki bezprzewodowe, które niedawno certyfikowano. Wiemy, że ich premiera jest blisko. Jednak debiut nie odbędzie się jeszcze w lipcu, choć o tym mówiły plotki. Producent opublikował teaser i dowiadujemy się, że gadżet zobaczymy jednak na Unpacked. Tak więc w dniu 5 sierpnia.

Samsung zaczyna podgrzewać atmosferę przed premierą słuchawek Galaxy Buds Live. Poniżej możecie zobaczyć oficjalny teaser. Jeszcze dalej wideo, które nie zostało jeszcze udostępnione przez producenta. Niżej znajdują się rendery z materiałów promocyjnych poświęconych urządzeniu.

Experience the new power of sound. Unpacked on August 5, 2020.

Visit https://t.co/ca2XTlBGnt to watch the #SamsungEvent pic.twitter.com/JGPp0kLDY3 — Samsung Mobile (@SamsungMobile) July 17, 2020

Słuchawki bezprzewodowe Samsung Galaxy Buds Live z ANC

Wiemy, że słuchawki bezprzewodowe Samsung Galaxy Buds Live zaoferują aktywne wyciszanie hałasu. ANC brakowało w poprzednich dwóch generacjach urządzenia i teraz ma to ulec zmianie. Jak to mówią, lepiej późno niż wcale. Sprzęt będzie dostępny w trzech wariantach kolorystycznych obudowy. Są to biały, czarny i miedziany. W tych samych barwach trafi do sklepów Note 20 Ultra.

