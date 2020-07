Samsung Galaxy Buds Live coraz bliżej. Słuchawki dostrzeżone u FCC

Samsung Galaxy Buds Live to nowe słuchawki bezprzewodowe marki Samsung, których premiera jest coraz bliżej. Dostrzeżone je na stronie FCC, co przybliża je do rynkowego debiutu. Ukrywają się one pod nazwą kodową SM-R180. Wiemy też, jak dokładnie wyglądają i pod kątem designu przypominają zwykłe fasolki.