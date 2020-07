Unpacked 2020 to najbliższa konferencja Koreańczyków, gdzie zobaczymy smartfony Samsung Galaxy Note 20 oraz inne nowości. Producent przerwał milczenie i została podana data premiery. Wydarzenie odbędzie się na początku przyszłego miesiąca. Samsung Galaxy Note 20 to nie jedyny produkt, którego się spodziewamy.

Samsung Galaxy Note 20 zostanie pokazany w trakcie eventu Unpacked 2020, który odbędzie się już 5 sierpnia. Taka data premiery pojawiała się w przeciekach. Teraz producent w końcu ją potwierdził i nastąpiło to niespełna miesiąc przed planowanym debiutem. Tego dnia zostaną zaprezentowane nowe produkty.

Teaser dołączony do zaproszenia nie pozostawia złudzeń co do tego, że na Unpacked 2020 zobaczymy smartfony Samsung Galaxy Note 20. Sugeruje to animacja związana z rysikiem S Pen. Wydarzenie będzie można oglądać na stronie Koreańczyków i pewnie także ich kanałach społecznościowych. Event będzie w formie online, a więc nie spodziewajmy się tam żadnych gości w roli publiczności.

Konferencja Unpacked 2020 to nie tylko Samsung Galaxy Note 20

Oczywiście, w trakcie planowanego wydarzenia zobaczymy więcej produktów. Samsung Galaxy Note 20 będzie najważniejszym z nich. Ponadto spodziewajmy się dwóch nowych smartfonów ze składanymi ekranami. Pierwszym jest model Z Fold 2, a drugim nowy Z Flip z modemem zapewniającym łączność z sieciami 5G.

Samsung szykuje także nowe tablety z serii Tab S7 oraz smartwatche Galaxy Watch 3. Te ostatnie powinny zostać zaprezentowane wcześniej, bo już 22 lipca. W przypadku tabletów plany producenta nie są nam znane. Możemy zobaczyć je na Unpacked lub w innym terminie.

