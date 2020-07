Samsung Galaxy Note 20 Ultra to nowy flagowiec z piórkiem S Pen, którego premiera odbędzie się w sierpniu. Do tej pory po sieci krążyły różne plotki o smartfonie. Na jego temat wiadomo całkiem sporo. W tym artykule zebraliśmy znane informacje o Samsungu Galaxy Note 20 Ultra. Zobaczmy więc, co już o nim wiadomo.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra był obiektem wielu przecieków. Ostatnio nawet poznaliśmy ceny. Będzie to drogi smartfon, ale też najlepszy w historii wszystkich flagowców z piórkiem S Pen. W tym artykule zebraliśmy znane plotki o tym telefonie. Rzućmy sobie na to okiem.

Z procesorem Qualcomm Snapdragon 865 Plus

Wiemy, że Samsung Galaxy Note 20 Ultra otrzyma procesor Qualcomm Snapdragon 865 Plus, a więc nowy układ SoC dla flagowców z Androidem na drugą połowę 2020 roku. Wiemy, że zegar taktujący najszybszy rdzeń CPU przekroczy barierę 3,0 GHz. Spodziewajmy się po prostu wyższych częstotliwości względem Snapdragona 865. Na razie nie wiadomo, jak dokładnie ma wyglądać sytuacja w modelach z Exynosem. Pewne plotki mówią, że smartfon na każdym rynku może dostać układ Qualcomma. SoC będzie wspomagany przez 12 GB pamięci RAM.

Wielki ekran AMOLED o rozdzielczości QHD+

Samsung Galaxy Note 20 Ultra otrzyma ekran AMOLED, którego przekątną ma wynosić 6,87 cala. Rozdzielczość to QHD+ (dokładnie ma to być 1444 x 3096 pikseli). Spodziewajmy się także wyśrodkowanego u góry, okrągłego wcięcia dla kamerki do selfie. Pewnie będzie ona miała sensor 40 MP. Wiemy, że otwór ma być mniejszy względem tego z modeli S20. Będzie też odświeżanie obrazu w 120 Hz, ale czy w pełnej rozdzielczości również? To na razie nie jest jeszcze pewne.

Aparat fotograficzny z sensorem 108 MP

Wiemy już, jak wygląda aparat fotograficzny w modelu Samsung Galaxy Note 20 Ultra, co widzieliśmy na renderach Onleaks. Potem dostaliśmy potwierdzenie w postaci oficjalnych materiałów prasowych. Główny sensor ma matrycę 108 MP i na razie o kamerze w zasadzie wiadomo niewiele więcej. Nie wiemy, jakie inne sensory wykorzystała firma. Plotki mówią jednak o tym, że maksymalny zoom będzie 50-krotny. 100-krotnego raczej już się nie spodziewajmy.

Duża bateria, ale mniejsza od tej z modelu S20 Ultra

Samsung Galaxy Note 20 Ultra ma dostać dużą baterię. Będzie to akumulator o pojemności około 4500 mAh, który będzie można ładować z użyciem ładowarek o mocy do 45 W. Tak więc będzie to o 500 mAh mniej w porównaniu do baterii z S20 Ultra. Trzeba jednak pamiętać, że tutaj potrzeba dodatkowego miejsca pod obudową dla piórka S Pen. Stąd też takie różnice. Kolory obudowy mają być trzy.



Cena Galaxy Note 20 Ultra ma być bardzo wysoka

Niedawno wspominaliśmy wam, że Samsung Galaxy Note 20 Ultra w Europie może kosztować aż 1499 euro. To po przewalutowaniu daje nam kwotę bliską 6,7 tys. złotych, a więc naprawdę dużo. Tanio nie będzie, ale z drugiej strony chyba nikt nie spodziewał się, że może być inaczej. Wysokie ceny flagowców dziś już chyba nikogo nie dziwią.

Premiera 5 sierpnia

Samsung Galaxy Note 20 Ultra zostanie zaprezentowany na konferencji Unpacked, która odbędzie się 5 sierpnia. Dzień ten przypada w środę. Będzie to wydarzenie w formie online, a więc bez udziału zaproszonej publiczności. Po prostu zobaczymy event, który będzie można obejrzeć w internecie, gdzie zobaczymy ten telefon, jak i składane smartfony Fold 2 i Z Flip 5G. Znane dane techniczne modelu Samsung Galaxy Note 20 Ultra, które bazują na dotychczasowych przeciekach, znajdziecie poniżej.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G – dane techniczne

6,87-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości QHD+ (1444 x 3096 pikseli)

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 Plus

12 GB pamięci operacyjnej RAM

128 GB lub więcej miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny z głównym sensorem 108 MP

bateria o pojemności około 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

165 x 77,2 x 7,6 mm

Android 10 z One UI 2.5

źródło: opracowanie własne