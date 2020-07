Samsung Galaxy Watch 3 był obiektem mnóstwa przecieków. Zebraliśmy dotychczasowe plotki i informacje w jednym miejscu. Premiery spodziewamy się raczej w trakcie sierpniowego Unpacked. Wraz ze smartfonami Note 20. Zobaczmy, co zaoferują nowe smartwatche.

Z kopertami w dwóch rozmiarach

Samsung Galaxy Watch 3 to smartwatche, które będzie można zakupić w dwóch rozmiarach i kilku różnych wersjach. Do wyboru będą koperty o wielkości 41 lub 45 mm. Ekrany będą okrągłe i ich przekątne wyniosą 1,2 lub 1,4 cala. Będą to wyświetlacze AMOLED o rozdzielczości 360 x 360 pikseli. Spodziewajmy się następujących edycji:

45 mm, tytanowy (czarny)

45 mm, stal nierdzewna (czarny)



45 mm z LTE, stal nierdzewna (czarny)

45 mm, stal nierdzewna (srebrny)

45 mm z LTE, stal nierdzewna (srebrny)

41 mm, stal nierdzewna (srebrny)

41 mm z LTE, stal nierdzewna (srebrny)

41 mm, stal nierdzewna (brązowy)

41 mm z LTE, stal nierdzewna (brązowy)

Nadal bez 5G

Samsung Galaxy Watch 3 będzie opcjonalnie dostępny z modemami zapewniającymi łączność z sieciami komórkowymi. Będzie to jednak tylko opcja LTE. Na zgodność z 5G nie ma co liczyć. Cóż, trzeba się będzie z tym pogodzić. Kto wie, a może uda się to zrobić wraz z kolejną generacją smartwatchy.

Z Exynosem 9110 i 8 GB pamięci na dane

Wiemy, że sercem zegarków Samsung Galaxy Watch 3 będzie procesor Exynos 9110. To SoC wytwarzany w 10-nm litografii, który Koreańczycy stosowali we własnych smartwatchach w przeszłości. Będzie on wspomagany przez 1 GB pamięci RAM. Miejsce na dane zostanie podwojone – z 4 na 8 GB, co sugeruje, że mogą pojawić się nowe opcje związane z przechowywaniem na zegarku plików. Wiemy, że oprogramowaniem będzie TizenOS 5.5 z nakładką One UI 2.

Nowe funkcje zdrowotne

Samsung Galaxy Watch 3 wprowadzi nowe opcje z zakresu monitorowania zdrowia. Pojawi się długo wyczekiwana funkcja EKG. Następnie mamy wykrywanie upadków, które też znamy z zegarków Apple. Zostanie wprowadzony także nowy pulsometr TI AFE4930. Nie zabraknie również opcji mierzenia ciśnienia krwi. Producent przygotował także obsługę gestami.

Nowe tarcze i inne opcje

Wraz z zegarkami Samsung Galaxy Watch 3 zostaną wprowadzone nowe tarcze. Część z nich widzicie poniżej. Smartwatche otrzymają także NFC i Bluetooth 5.0. W 41-mm modelach bateria ma pojemność 247 mAh, a w tych w rozmiarze 45 mm jest to akumulator 340 mAh. Nie zabraknie również integracji z Bixby.

Cena nie będzie niska, a premiera pewnie na Unpacked

Samsung Galaxy Watch 3 ma być droższy od poprzednika. Wiemy, że cena dla najtańszych opcji wyniesie 400 dolarów. W droższych ma to być 600 dolarów. Kwoty w euro jeszcze nie są znane. Premiery spodziewamy się obecnie w trakcie Unpacked 5 sierpnia. Wcześniejsze plotki mówiły o debiucie w dniu 22 lipca. Tam też miały pojawić się słuchawki Buds Live. Jednak Koreańczycy już potwierdzili, że ten drugi gadżet zostanie pokazany w przyszłym miesiącu. Znane dane techniczne zegarków znajdziecie poniżej.

Z ofertą smartwatchy i opasek zapoznasz się w naszym sklepie Sferis

Samsung Galaxy Watch 3 – dane techniczne

1,2″ lub 1,4″ ekran AMOLED o rozdzielczości 360 x 360 pikseli ze szkłem Gorilla Glass DX

procesor Exynos 9110

1 GB pamięci operacyjnej RAM

8 GB miejsca na dane

Bluetooth 5.0

Wi-Fi

modem LTE (opcjonalnie)

moduł NFC

bateria o pojemności 247 lub 340 mAh

pulsometr

czujnik ciśnienia krwi

barometr

45 x 46,2 x 11,1 lub 41 x 42,5 x 11,3 mm

Tizen OS 5.5 z One UI 2.5

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla Chrome’a na Androida

źródło: opracowanie własne