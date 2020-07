Galaxy Note 20 to flagowiec marki Samsung, który otrzyma dwa różne procesory. W zależności od rynku ma to być Exynos 990 oraz Snapdragon 865 Plus. Co ciekawe, Samsung Galaxy Note 20 z Exynosami będzie miał starszy procesor, który umieszczono w modelach S20. W wersji ze Snapdragonem będzie mocniejszy.