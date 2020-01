EMUI 10 i Android 10 trafiają na smartfony Huawei i Honor od jakiegoś czasu. Niedawno nawet pojawiły się na modelach Mate 20 w Polsce. Jednak to aktualizacja, na którą wiele osób czeka. Zastanawiacie się pewnie, kiedy wasz telefon Huawei lub marki Honor otrzyma EMUI 10 Stable, prawda? Zobaczmy, z czego to wynika.

EMUI 10 Stable i Android 10 trafiają sukcesywnie na kolejne telefony Huawei i Honor. Jednak wielu z was pyta, kiedy to moje urządzenie otrzyma aktualizację? Cóż, sprawa jest trochę skomplikowana. Jednak w tym artykule postaramy się odpowiedzieć na część z waszych pytań. Mamy nadzieję, że trochę wam to wszystko rozjaśni.

Czym jest EMUI 10 Stable?

EMUI 10 Stable to nic innego, jak finalna wersja nakładki Chińczyków, która bazuje na systemie Android 10 udostępnionym przez Google w zeszłym roku. To zmodyfikowane przez Huawei oprogramowanie, które to jednak na pewne funkcje, których próżno szukać w zwykłym wydaniu zielonego robota. Huawei na części modeli marki Honor nazywa ją jako Magic UI 3.0.

Te modele Huawei i Honor dostały system Android 10

Huawei jakiś czas temu chwaliło się, że EMUI 10 i Android 10 zagościły już na 10 mln telefonów. To dużo, ale z drugiej strony jest to kropla w morzu potrzeb. Wszak w użyciu jest kilkaset milionów smartfonów firmy. Oczywiście, nie wszystkie z nich dostaną uaktualnienie, bo wiele z nich to stare modele. Jednak i tak na dostępność czeka wiele osób. Poniżej lista urządzeń, które już otrzymały software.

Huawei P30

Huawei P30 Pro

Huawei P30 Lite

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 X 4G

Huawei Mate 20 Lite

Honor 20

Honor 20 Pro

Huawei Nova 6T

Huawei Mate 20 X 5G

Huawei Mate RS Porsche Design

Huawei Mate 10 Porsche Design

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 10

Huawei P20

Huawei P20 Pro

Huawei Nova 5

Huawei Nova 5i

Huawei Nova 5z

Huawei Nova 5i Pro

Huawei Nova 4e

Huawei Enjoy 10 Plus

Huawei Enjoy 9S

Huawei Maimang 8 (chiński wariant P Smart+ 2019)

Huawei Maimang 7 (chiński wariant Mate 20 Lite)

Honor 20i

Honor 20 Lite

Honor 10 Lite

Honor 8X

Mam jedne z tych telefonów, a aktualizacja się nie pojawia

Powyższa lista obejmuje te smartfony, które rzeczywiście otrzymały uaktualnienie do EMUI 10 Stable na co najmniej jednym rynku. To istotne, bo wiemy, że dystrybucja odbywa się etapami. Dobrym przykładem jest aktualizacja dla modelu Mate 20 Pro. Najpierw wydano ją w Chinach, ale już od listopada była dostępna w wybranych krajach w Europie. Dopiero jednak niedawno pojawiła się w Polsce. Potem doszukano się jakichś problemów i ją wstrzymano. Tak, dystrybucja przebiega etapami i jeśli nowy software jest już gdzieś dostępny, to nie oznacza, że także na egzemplarzach z polskiej dystrybucji. Ponadto wpływ na to mają także inne czynniki. Na przykład operatorzy, którzy udostępniają aktualizacje dopiero po czasie.

Te modele Huawei i Honor EMUI 10 nie dostaną

Dobrym źródłem wiedzy o systemie Android 10 z EMUI 10 jest indyjski oddział firmy. Często odpowiada on na pytania fanów marki. Stąd też dysponujemy listą modeli, na których aktualizacja się nie pojawi. Widzicie ją poniżej.

Honor Play

Honor 9

Honor 9 Lite

Honor 8X Max

Huawei Y9 2019

Huawei Nova 3

Huawei Nova 3i

Huawei P20 Lite

Próbujcie poprzez aplikacje HiCare

Aktualizacja do EMUI 10 udostępniana jest nie tylko drogą OTA w sekcji ustawień. Często można zażądać nowej wersji oprogramowania poprzez HiCare. Co prawda, niedawno zapowiadano, że taka opcja zostanie zakończona, ale ciągle wydaje się działać. Tą drogą często uda wam się uzyskać szybszy dostęp do Androida 10, gdy standardowa opcja zawiedzie.

Ile można czekać, jak żyć

Niestety, jeśli aktualizacja nie pojawia się na waszym urządzenie, to niewiele możecie z tym zrobić. EMUI 10 Stable będzie sukcesywnie udostępniane na kolejne smartfony i wiemy, że na przykład w Europie na modelach P20 pojawi się dopiero w marcu. Dlatego musicie po prostu uzbroić się w cierpliwość. Innego wyjścia nie ma.

W tym roku zobaczymy EMUI 11

Tak, ciągle wiele osób czeka na EMUI 10 Stable, a tymczasem za kilka miesięcy czeka nas zapowiedź kolejnej wersji nakładki. Domyślamy się, że zapowiedź EMUI 11 odbędzie się w okolicy sierpnia lub września 2020 roku. Będzie ona bazować na Androidzie 11. Wcześniej, bo wraz z modelami P40, powinniśmy zobaczyć aktualizację z numerkiem 10.1, które zapewne wprowadzi jakieś nowe funkcje. Wtedy będziemy się zastanawiać, kiedy urządzenia otrzymają to uaktualnienie.

źródło: opracowanie własne