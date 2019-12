EMUI 10 Stable zaczęto udostępniać już kilka tygodni temu. To finalna wersja nakładki Chińczyków, która bazuje na systemie Android 10. Trafiła ona już na wybrane modele marek Huawei oraz Honor. Dostępność cały czas jest zwiększana. Dotyczy to także wersji beta. Ostatnio chwalono się kolejnymi modelami.

Huawei pochwaliło się, że EMUI 10 Stable z systemem Android 10 w postaci aktualizacji trafiło już na ponad 10 mln smartfonów. To całkiem sporo, ale biorąc pod uwagę fakt, że w użyciu jest ich wielokrotnie więcej, to jest to kropla w morzu potrzeb. W rzeczywistości sporo osób czeka, a niedawno poinformowano, że zostanie wstrzymana dostępność uaktualnienia poprzez HiCare.

Na EMUI 10 Stable czekają jeszcze miliony użytkowników Huawei i Honor

Prawda jest taka, że aktualizacja do EMUI 10 Stable nie trafiła jeszcze na wiele egzemplarzy smartfonów, które teoretycznie Androida 10 już dostały. Huawei udostępnia aktualizacje partiami i to sprawia, że nowe oprogramowanie nie pojawiło się jeszcze na mnóstwie modeli. Również waszych telefonów, o czym piszecie nam w komentarzach. Dostępność EMUI 10 Stable będzie jednak zwiększana. Jeśli jeszcze nowa nakładka nie pojawiła się na waszym urządzeniu, to jest tylko kwestią czasu, aż w końcu będzie do pobrania.

źródło: MyDrivers