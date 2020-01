Samsung Galaxy Z Flip to składany smartfon, którego cena ma być niższa od Folda. W sieci pojawiły się informacje o przybliżonej kwocie, w której ma zadebiutować telefon. Ciągle nie będzie to mała suma, ale Samsung Galaxy Z Flip rzeczywiście będzie tańszy od modelu z 2019 roku. Premiera odbędzie się w lutym.

Samsung Galaxy Z Flip to składany smartfon, który wcześniej pojawiał się pod nazwą Fold 2. Urządzenie ostatnio było certyfikowane. Teraz dowiadujemy się, że cena będzie niższa względem modelu z 2019 roku. Nie jest to jeszcze dokładna kwota, ale daje nam wyobrażenie o tym, czego można się mniej więcej spodziewać.

Cena modelu Samsung Galaxy Z Flip w Korei Południowej ma wynieść pomiędzy 1 a 1,5 mln wonów południowokoreańskich. Po przewalutowaniu daje nam to kwotę na poziomie około 3300-4940 złotych. Jest to więc odczuwalnie mniej niż w zeszłym roku. Pamiętajmy, że Fold trafił do w Europy w cenie 2 tys. euro, czyli około 8,5 tys. złotych.

Cena modelu Samsung Galaxy Z Flip niższa, ale ciągle niemała

Samsung Galaxy Z Flip będzie tańszym telefonem od poprzednika. Co nie zmienia faktu, że w Europie powinniśmy nadal spodziewać się kwoty na poziomie około 1,5 tys. euro, a to daje nam sumę przekraczającą 6 tys. złotych. Dokładną cenę poznamy pewnie jeszcze przed premierą. Ta odbędzie się 11 lutego.

Kompletne dane techniczne składanego smartfona Samsung Galaxy Z Flip ciągle nie są znane. Debiut zbliża się jednak wielkimi krokami. Jest niemal pewnym, że wkrótce poznamy więcej informacji. To kwestia najbliższych dni.

