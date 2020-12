Eve V 2. generacji trafia do oferty producenta. To nowy laptop 2w1 z systemem Windows 10, który będzie konkurować o klientów z Surface’ami Pro. Cena to 1189 dolarów za podstawową konfigurację. Jednak po sprzedaniu 500 egzemplarzy wzrośnie do 1399 dolarów. Taniej Eve V 2 kupią tylko pierwsi nabywcy.

Laptop 2w1 Eve V 2 ma 13,4-calowy ekran dotykowy o rozdzielczości 3840 x 2400 pikseli i proporcjach 16:10. Wyświetlacz wspiera HDR10. W podstawowej konfiguracji sprzęt ma procesor Intel Core i5-1135G7, ale można też wybrać wariant z mocniejszym Core i7-1165G7. Pamięć RAM ma rozmiar 16 lub 32 GB. Na dane przeznaczono dysk SSD NVMe o pojemności 512 GB lub 1 TB.

Eve V 2 ma też Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, GPS i cztery nowoczesne złącza USB4 i jedno USB C. Są też stereofoniczne głośniki oraz bateria 41.3 Wh. Realizacja zamówień ma ruszyć w trzecim kwartale 2021 roku. Całość pracuje pod kontrolą Windows 10. Podświetlana klawiatura kosztuje dodatkowe 130 dolarów. Specyfikacja techniczna maszyny widoczna jest niżej.

Eve V 2 – specyfikacja techniczna

13,4-calowy ekran o rozdzielczości 3840 x 2400 pikseli

4-rdzeniowy procesor Intel Core i5-1135G7 lub i7-1165G7

16 lub 32 GB pamięci RAM typu LPDDR4X

dysk SSD NVMe o pojemności 512 GB lub 1 TB

bateria 41.3 Wh

4 x USB4 i USB C

stereofoniczne głośniki

Windows 10

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla komunikatora WhatsApp

źródło