MagSafe Duo to nowa ładowarka dla iPhone 12 i smartwatchy Apple Watch. Urządzenie można już kupić. Cena MagSafe Duo nie jest jednak niska.

MagSafe Duo to nowa ładowarka dla iPhone 12, którą Apple zapowiedziało wraz z nowymi telefonami w październiku. Wariant z pojedynczym ładowaniem trafił na rynek już wcześniej. Na model podwójny trzeba było poczekać do teraz. Cena w Polsce została ustalona na poziomie 679 złotych.

MagSafe to podwójna ładowarka. To oznacza, że można nią ładować baterie dwóch urządzeń jednocześnie. Są to iPhone. Niekoniecznie iPhone 12, ale tylko w tym przypadku można liczyć na szybsze ładowanie. Drugim są smartwatche Apple Watch. Trzeba też pamiętać o pewnych ograniczeniach.

Ładowarka dla iPhone 12 MagSafe Duo z ograniczeniami

Pamiętajmy, że MagSafe Duo nie ładuje baterii telefonów iPhone 12 pełną mocą 15 W. W przypadku wykorzystania zasilacza o mocy 27 W będzie to 14 W. Natomiast zasilacz Apple o mocy 20 W zapewni ładowanie na poziomie 11 W. Warto to mieć na uwadze, bo gigant z Cupertino początkowo o tym nie mówił, a potem informacje uaktualnił.

źródło