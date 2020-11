MagSafe Duo to nowa ładowarka dla iPhone 12. Okazuje się jednak, że Apple stawia tu ograniczenia. Ładowarka MagSafe Duo nie ładuje iPhone’ów pełną mocą.

MagSafe Duo to nowa ładowarka dla iPhone 12, która jest w stanie jednocześnie ładować także smartwatche Apple Watch. Odbywa się to drogą bezprzewodową. Niestety, w międzyczasie strona poświęcona temu produktowi została uaktualniona. Wprowadzono tam zapiski, które mówią o tym, że istnieją pewne ograniczenia. Jakie dokładnie?

MagSafe Duo po połączeniu z nowym zasilaczem ściennym Apple o mocy 20 W pozwala na ładowanie baterii telefonu mocą na poziomie 11 W. Pojedyncza ładowarka dla iPhone 12 robi to z mocą 15 W. Jest tak w przypadku najnowszych smartfonów z wyjątkiem wersji Mini. W przypadku zasilacza o mocy 27 W będzie to 14 W.

MagSafe Duo to ładowarka dla iPhone 12, która nie jest tania

Podwójna ładowarka MagSafe Duo nie jest tania. Jej cena w Polsce została ustalona na poziomie aż 679 złotych. Do tego trzeba jeszcze doliczyć koszt zasilacza ściennego, który kosztuje 99 złotych. Decyzja związana z zakupem tego urządzenia pozostaje do was.

