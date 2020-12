Xiaomi Mi 11 pierwszy smartfonem z SoC Snapdragon 888 5G

Xiaomi Mi 11 będzie pierwszym smartfonem, który zadebiutuje z SoC Snapdragon 888 5G. Potwierdził to Lei Jun. Premiera Xiaomi Mi 11 ma być przyspieszona.

Xiaomi Mi 11 to nowy flagowiec Chińskiej marki, który pojawia się w przeciekach od dawna. Już wcześniej pojawiały się informacje o tym, że ma to być pierwszy smartfon z układem Snapdragon 888 5G, który Qualcomm zapowiedział wczoraj. Tak też będzie, co potwierdził współzałożyciel marki, Lei Jun. Premiera odbędzie się już za kilka tygodni.

Xiaomi Mi 11 Pro będzie pierwszym telefonem z procesorem Snapdragon 888 5G. Plotki mówią o tym, że premiera zostanie trochę przyspieszona i odbędzie się już w styczniu. Tak więc do oficjalnej prezentacji pozostało niewiele czasu. Potem nowy układ SoC marki Qualcomm pojawi się także w innych flagowcach.

Nie tylko Xiaomi Mi 11 otrzyma SoC Snapdragon 888 5G

Xiaomi Mi 11 będzie pierwszy, ale niedługo po nim pojawią się kolejne flagowce z układem Snapdragon 888 5G. Qualcomm już ujawnił listę partnerów. Na niej znalazły się firmy Asus, Black Shark, OnePlus, Meizu, Vivo, ZTE, Oppo, LG, Realme, Motorola, Sharp czy Nubia. Nie pozostaje nic innego, jak czekać na nowe smartfony.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Facebooka

źródło