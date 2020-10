MagSafe to nowa ładowarka do iPhone 12. Jednak ma ona pewne ograniczenia. Dotyczą one mocy ładowania. Do pełni szczęścia MagSafe potrzebuje zasilacza Apple.

MagSafe to ładowarka do iPhone 12, która sprzedawana jest przez Apple osobno. Niedawno wspominaliśmy wam, że w połączeniu ze starszymi telefonami z iOS oferuje ona mniejszą moc ładowania. Teraz dowiadujemy się, że istnieją inne ograniczenia. Związane są one z zasilaczami ściennymi.

MagSafe to ładowarka bezprzewodowa, która oferuje moc ładowania na poziomie do 15 W. Jednak tylko w połączeniu z modelami iPhone 12. Okazuje się jednak, że jest to możliwe tylko z jednym zasilaczem ściennym Apple. Aaron Zollo sprawdził to w praktyce i jego testy wykazały, że tak właśnie jest. Możecie to obejrzeć poniżej.

MagSafe to nowa ładowarka do iPhone 12, która do pełni szczęścia potrzebuje zasilacz Apple 20 W

MagSafe jest w stanie ładować baterię telefonów iPhone 12 mocą 15 W (a nawet dochodzącą do 16 W) tylko po przyłączeniu do zasilacza Apple o mocy 20 W. Wykorzystanie tego starszego (18 W) sprawia, że moc ładowania spada do 13 W. W przypadku jeszcze innych adapterów jest to 10 W lub mniej.

Ładowarka bezprzewodowa MagSafe kosztuje 199 złotych. Jeśli chcemy wykorzystać ją w pełni z telefonami iPhone 12, to czeka nas zakup nowego zasilacza z USB C. Koszt to kolejne 99 złotych. I w ten sposób robi nam się kwota na poziomie 300 złotych.

źródło