Windows 10 October 2020 Update to jesienna aktualizacja okienek. Microsoft potwierdził jej nazwę. Uaktualnienie jest kierowane do kanału Release Preview.

Windows 10 October 2020 Update to najnowsza, duża aktualizacja okienek, która zostanie udostępniona jesienią. Microsoft potwierdził nazwę nowej wersji oprogramowania we wpisie na oficjalnym blogu, który zbiegł się z wydaniem kompilacji z numerkiem 19042.508. Została ona skierowana do kanału Release Preview. Tak więc debiut jest blisko.

Windows 10 October 2020 Update w kanale Release Preview oznacza, że system jest już bliski ukończenia. To ostatni etap beta testów tej aktualizacji okienek. Tutaj firma skupi się już na optymalizowaniu oprogramowania. Po to, aby wyłapać i usunąć jak najwięcej błędów przed publiczną premierą dla wszystkich użytkowników.

Aktualizacja Windows 10 October 2020 Update z nową przeglądarką Edge

Wiemy, że wraz z Windows 10 October 2020 Update Microsoft planuje zintegrować nową przeglądarkę Edge z silnikiem Chromium. Do tej pory była ona opcjonalna, ale wraz z jesienną aktualizacją zostanie wprowadzona u wszystkich użytkowników okienek. Natomiast wsparcie dla starszego programu za kilka miesięcy zostanie zakończone.

Windows 10 October 2020 Update zostanie udostępniony dla wszystkich użytkowników okienek dopiero za kilka tygodni. Dokładny termin premiery nie jest jednak znany. Jest na to zbyt wcześnie. Na razie trzeba jeszcze przeczekać ostatni etap beta testów, który pozwoli przygotować oprogramowanie do debiutu.

