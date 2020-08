Windows 10 2010 to jesienna aktualizacja okienek, która pewnie zadebiutuje pod nazwą November 2020 Update. Microsoft udostępni ją pewnie dopiero za kilka miesięcy. Obecnie trwa program pilotażowy tej wersji systemu operacyjnego. Windows 10 2010 osiągnął ważny etap, którym jest udostępnienie do publicznej weryfikacji.

Windows 10 2010, którego spodziewamy się pod nazwą November 2020 Update, to kolejne duże uaktualnienie okienek po wydanej w maju wersji 2004. Jesienna aktualizacja będzie mniejsza i nie wniesie tak dużo nowości. Jednak i tak spodziewamy się m.in. nowego menu Start i innych usprawnień. System operacyjny wchodzi w kolejny etap testów.

Microsoft w ostatnim czasie zdecydował się na udostępnienie Windows 10 2010 do publicznej weryfikacji. To oznacza, że już teraz można uruchomić November 2020 Update na urządzeniach komercyjnych. Ma to na celu zweryfikowanie, czy nie występują jakieś poważne problemy. Po to, aby uniknąć m.in. blokad, które potem mogą być nimi spowodowane.

Jesienna aktualizacja Windows 10 2010 pewnie w listopadzie

Microsoft na razie nie udostępnił daty premiery Windows 10 2010. Możemy jednak się domyślać, że jesienna aktualizacja November 2020 Update zostanie wydana dla wszystkich użytkowników w okolicy listopada. Oczywiście, początkowo będzie to odbywać się etapami. Zanim oprogramowanie trafi na wszystkie zgodne urządzenia, to z pewnością trochę to czasu zajmie.

Trzeba też mieć na uwadze, że aktualizacja Windows 10 2010 też pewnie będzie miała pewne blokady. Mogą też pojawić się jakieś problemy. W przypadku May 2020 Update było ich całkiem sporo, a i tak do tej pory Microsoft nie pokonał wszystkich tych błędów. Do listy niedawno nawet dodano kolejne.

