Surface Book 3 to nowy laptop marki Microsoft, który doczekał się nowego przecieku. W sieci pojawiły się ceny różnych konfiguracji sprzętowych komputera w euro. Dotyczy to konfiguracji mających ekrany z 13,5-calowymi, jak i 15-calowymi ekranami. Premiera Surface’a Booka 3 zapewne jest nieodległa.

Surface Book 3 już pojawiał się w przeciekach. Wiemy, że Microsoft opatentował dla tego urządzenia dodatkową powierzchnię do rysowania, co wydaje się być naprawdę ciekawym pomysłem. Teraz mamy okazję zobaczyć ceny komputerów. Dotyczy to różnych konfiguracji sprzętowych urządzenia. Rzućmy sobie na to okiem.

Surface Book 3 to komputer, który trafi na rynek w wielu konfiguracjach, Będą one różnić się wielkością ekranu (będą to panele o przekątnej 13,5 oraz 15 cali) oraz procesorami i rozmiarem pamięci. W przypadku mniejszego modelu będą to kwoty zaczynające się od 1617 euro. Natomiast większego od 2234 euro.

Microsoft Surface Book 3 może być blisko

Microsoft może zaprezentować laptopa Surface Book 3 już w niedługim czasie. Debiut może zbiec się z nowym modelem Go 2. generacji, który według plotek może zostać pokazany w ciągu kilku najbliższych tygodni. Mówi się nawet o premierze jeszcze w tym kwartale. Choć trzeba mieć na uwadze, że obecna sytuacja może wpłynąć na zmiany planów, o czym trzeba pamiętać.

