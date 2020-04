iPhone 9, który na rynek może trafić pod nazwą SE, może zadebiutować nawet w tym miesiącu. Znany chiński analityk, Pan Jiutang i obecnie partner Apple, postanowił zabrać głos w sprawie tego urządzenia. Według niego nie musi to być najtrafniejszy zakup, choć cena rzeczywiście powinna być niższa od innych modeli. Twierdzi, że lepiej nabyć flagowca z 4G.

Obecnie każdy nowy flagowiec z Androidem ma już modem 5G, ale to droższe telefony. Cena modelu iPhone 9 ma wynieść 399 dolarów. W Chinach więc będzie to około 3 tys. juanów. Za taką kwotę można z powodzeniem kupić flagowy telefon z 4G jednego z tamtejszych producentów. Jednak dla fanów marki liczy się coś jeszcze.

iPhone 9 będzie tańszym smartfonem, który da dostęp do ekosystemu Apple ceniony przez wiele osób. Ponadto będzie objęty długim okresem wsparcia w postaci aktualizacji. Telefony chińskich marek na tak długi czas nie mają co liczyć. Partner Xiaomi ma takie zdanie, co można zrozumieć. Tymczasem i tak wiele osób czeka na model iPhone 9. Jego znane dane techniczne znajdziecie poniżej.

Apple iPhone 9 / SE 2020 – dane techniczne

4,7-calowy ekran Retina o rozdzielczości 750 x 1334 pikseli

procesor Apple A13 Bionic

3 GB pamięci RAM typu LPDDR4x

64 lub 128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD – brak

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny 12 Mpix z diodą LED

bateria o nieznanej pojemności

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

NFC

modem LTE

złącze Lightning

Touch ID

iOS 13

Przeczytaj także: AirPods – triki i funkcje, które warto znać

źródło