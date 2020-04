Apple A12Z to procesor, który znajduje się w tabletach iPad Pro 2020. Już wcześniej podejrzewano, że jest to tylko nieco zmodyfikowany SoC Apple A12X. Teraz mamy nowe dowody na to, że tak rzeczywiście jest. Gigant z Cupertino po prostu odblokował jeden z rdzeni GPU, co przełożyło się na wzrost wydajności.