iPhone SE 2020 to nowy telefon Apple, który do tej pory w plotkach pojawiał się pod nazwą iPhone 9. W rzeczywistości gigant z Cupertino mógł zdecydować się na pierwsze nazewnictwo, co sugeruje nowy raport. Urządzenie ma być dostępne w trzech wariantach pojemnościowych. Ponadto będą trzy kolory obudowy.