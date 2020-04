iPhone 9 to nowy smartfon Apple, który może zadebiutować już na dniach. Firma pracuje obecnie także nad „dwunastkami” i tutaj etap EVT ulega przedłużeniu. Największe opóźnienia może mieć iPhone 12 Pro Max z 6,7-calowym ekranem. Może być gotowy dopiero w maju. Czy to przełoży się na dostępność na rynku?

iPhone 9 to wyczekiwany telefon, który w rzeczywistości może trafić na rynek jako model SE. Plotki mówią o tym, że premiera odbędzie się jeszcze w kwietniu. Tak też uważa analityk Jeff Pu, który ma też pewne informacje odnośnie dopiero przygotowywanych przez Apple smartfonów. Według niego iPhone 12 Pro Max może zostać opóźniony, gdyż prace nad nowymi modelami przeciągają się w czasie.

iPhone 12 Pro Max może wyjść z fazy EVT nawet w maju

Pu uważa, że największy z modeli 12, który otrzyma ekran o przekątnej 6,7 cala, może wyjść z etapu EVT dopiero nawet w połowie maja. To faza sprawdzania inżynieryjnego i wiemy, że w wyniku ograniczenia lotów do Chin wszystko ulega przeciąganiu się w czasie. Trudno jednak powiedzieć, jak to może wpłynąć na dostępność telefonu na rynku. Niektórzy uważają, że może on zostać opóźniony do października.

Apple może pokazać model iPhone 9 już w przyszłym tygodniu

Ta sama notatka analityka zawiera też informacje o przybliżonej dacie premiery smartfona iPhone 9. Jeśli przypuszczenia są prawdziwe, to Apple może go zapowiedzieć w połowie kwietnia. To by oznaczało, że debiut może odbyć się już w przyszłym tygodniu. Czy tak jednak będzie, to okaże się z czasem.

