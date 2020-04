EMUI 10.1 Beta Global jest w drodze. W pierwszej kolejności aktualizacja trafi na modele Huawei P30 oraz Mate 30. Potem jednak także na inne smartfony. Firma już udostępniła specjalną aplikację Huawei Beta, która pozwoli na uzyskanie dostępu do poglądowej wersji EMUI 10.1. Na finalne wydanie trochę jeszcze poczekamy.

EMUI 10.1 Beta Global musi być blisko. Świadczy o tym udostępnienie nowej wersji aplikacji Huawei Beta, poprzez którą użytkownicy telefonów będą mogli zapisywać się do programu pilotażowego. Co ciekawe, są dwie jej wersje i dotyczą dwóch wydań oprogramowania. Zarówno odsłony 10, jak i starszej z numerkiem 9.1. W pierwszej kolejności będą mogli brać udział właściciele telefonów Huawei P30 i Mate 30. Podobnie jak to było w Chinach. Jednak testy szybko powinny zostać rozszerzone o inne modele.

EMUI 10.1 Beta Global nie tylko dla Huawei P30 i Mate 30

Huawei P30 i Mate 30 będą pierwszymi smartfonami, których użytkownicy załapią się na możliwość testowania EMUI 10.1 Beta Global. Jednak nie jedynymi, bo na liście kompatybilnych urządzeń są też seria Mate 20 oraz składany Mate Xs i wybrane Honory, w tym Honor 20, Honor V20 i Honor V30. Z czasem zgodnych urządzeń powinno być więcej.

EMUI 10.1 Beta to poglądowa wersja oprogramowania. Jeśli jesteście właścicielami telefonów chińskiej marki i będziecie chcieli przystąpić do programu pilotażowego, to będziecie potrzebowali aktualnej wersji aplikacji Huawei Beta. W przypadku starszej wersji oprogramowania z numerem 9.1 znajdziecie ją tutaj. Natomiast użytkownicy wydania 10.0 powinny pobrać ją stąd. Na finalną wersję nowej nakładki trochę jeszcze poczekamy. Pewnie będzie ona udostępniana dopiero za kilka tygodni.

