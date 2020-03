EMUI 10.1 to nowa nakładka Chińczyków, której premiera jest blisko. Huawei rzeczywiście potwierdziło taką wersję oprogramowania. Zapowiedź EMUI 10.1 odbędzie się już za dwa dni, gdy zobaczymy smartfony P40 i P40 Pro. Wtedy też poznamy nowości zaszyte w odświeżonej nakładce opartej na systemie Android 10.

EMUI 10.1 niedawno było certyfikowane. Nowa nakładka Huawei już wcześniej była obiektem przecieków. Teraz została oficjalnie potwierdzona na Twitterze. Zrobiono to w poście opublikowanym w dniu 23 marca, w którym ujawniono, że premiera odbędzie się za trzy dni. Tak więc 26 marca wraz ze smartfonami P40.

Nowości, które trafią do EMUI 10.1, na razie są tajemnicą. Wcześniejsze plotki sugerowały pewne udoskonalenia dla Always-on-Display. Inne na razie są niepoznane. Huawei jednak ujawni je już w trakcie premiery P40 i wtedy wszystko stanie się jasne. W pierwszej kolejności aktualizacja do EMUI 10.1 trafi na smartfony Mate 30, a potem także inne. Oficjalnej listy na razie nie ma, ale prawdopodobnie będą to modele, które widzicie poniżej.

Te smartfony Huawei powinny dostać EMUI 10.1

P40 Lite

Mate 30 Pro

Mate 30 Pro 5G

Mate 30

Mate 30 5G

Mate 30 RS Porsche Design

P30

P30 Pro

Mate X

Mate Xs

Mate 20

Mate 20 Pro

Mate 20 X 4G

Mate 20 X 5G

Mate 20 RS Porsche Design

P30 Lite

P20

P20 Pro

Nova 6

Nova 6 5G

Nova 6 SE/Nova 7i

Nova 5T

Nova 5

Nova 5i

Nova 5 Pro

Nova 5i Pro

Enjoy 10S

Enjoy 10 Plus

Y9s

Y9 Prime 2019

Huawei P smart+ 2019

MatePad Pro

MediaPad M6 Series

źródło: Twitter