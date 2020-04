Honor 30 Pro Plus to kolejny smartfon, który według DxOMark Mobile ma lepszy aparat od Xiaomi Mi 10 Pro. Pierwszym był Huawei P40 Pro. Specjaliści ocenili możliwości kamery z modelu Honor 30 Pro Plus, który dziś debiutuje, na 125 punktów. Dla porównania Xiaomi Mi 10 Pro w testach DxO uzyskał tylko jeden punkt mniej.