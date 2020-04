EMUI 10.1 – aktualizacja dla Huawei P30 i Mate 20 doda kolorowe AoD

EMUI 10.1 to większa aktualizacja oprogramowania, która trafi też na modele Huawei P30 oraz Mate 20. Wiemy, że w tej wersji pojawi się kolorowe AoD, czyli odświeżone Always on Display. W ten sposób użytkownicy smartfonów dostaną więcej opcji. Na razie EMUI 10.1 dostępne jest w Chinach w poglądowej wersji beta.