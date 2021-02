iOS 14.5 beta wprowadza ciekawe nowości. Wśród nich pojawiła się także nowa opcja dla Siri. Teraz dowiadujemy się o powrocie funkcji obraz w obrazie dla YouTube’a. Tak, Picture-in-Picture znowu działa. Co ważne, nie tylko z Safari, bo obsługują go różne przeglądarki internetowe. Jak to włączyć?

Picture-in-Picture można teraz aktywować z YouTube’a w dowolnej przeglądarce na iPhone’ach z zainstalowanym iOS 14.5 beta. Najpierw trzeba włączyć film i wybrać widok pełnoekranowy. Potem pojawią się dodatkowe opcje i wśród nich jest obraz w obrazie w górnej części ekranu. Dotknięcie tej ikonki spowoduje oderwanie okienka odtwarzacza.

In the latest iOS 14.5 beta, Picture in Picture mode is working again on YouTube’s website, in not just Safari, but in every browser I have on my iPhone. ¯\_(ツ)_/¯ pic.twitter.com/pP8cRsO3xU

— Tim Hardwick (@waxeditorial) February 10, 2021